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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

У римському Колізеї побудують нову сцену

У римському Колізеї побудують нову сцену

Міністр культури Італії Даріо Франческіні оголосив про проект будівництва та установки сцени всередині римського Колізею, яка дозволить відвідувачам оглянути зсередини спорудження з нової точки.

За неофіційними даними, нова сцена обійдеться приблизно в $22 млн. За словами міністра, така сцена вже існувала до 1800-х років, однак пізніше її зняли для археологічних розкопок на підземних рівнях Колізею.

Проект планують завершити до 2023 року. Мобільна система побудови сцени надасть можливість захистити від дощу підземні споруди внизу або провітрити їх.

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Нова сцена також дозволить відвідувачам розглядати склепінні стіни Колізею так, як їх бачили гладіатори у Стародавньому Римі. За словами міністра, це також дозволить проводити культурні заходи, присвячені Колізею як символу Італії.

Колізей знову відкрився для публіки минулого тижня після 41-денного закриття через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу. Однак зараз кількість відвідувачів обмежена до 1 260 осіб на день. До пандемії, у 2019 році в Колізеї одночасно могло перебувати близько 25 тис. відвідувачів на день.

Мер Рима переплутала театр у Франції з Колізеєм

Мер Рима Вірджинія Раджі переплутала римський Колізей з французьким амфітеатром в місті Нім. Політик розповсюдила відеоролик з анонсом змагань з гольфу Ryder Cup за участю найкращих гравців світу.

На початку відео демонструється древній амфітеатр французького міста Ним, однак йдеться про Колізей у Римі. Після такої помилки мер італійської столиці отримала хвилю критики на свою адресу.

Джерело: AP

Фото: Pexels

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