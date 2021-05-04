Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд відвідає Україну з офіційним візитом.

За інформацією прес-служби Держдепу США, вона прибуде разом з очільником Держдепартаменту США Ентоні Блінкеном.

– Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд відвідає Лондон (Велика Британія), а також Київ (Україна) у період з 4 до 6 травня 2021 року – інформує прес-служба Держдепу США.

Нуланд супроводжуватиме Блінкена під час його європейського турне.

Візит Блінкена до України

Наприкінці квітня стало відомо про візит очільника Держдепартаменту США Ентоні Блінкена до України.

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Під час поїздки до Києва представник США має зустрітися з керівництвом країни та обговорити низку актуальних питань, зокрема агресію РФ біля східних кордонів України.

Детальніше про візит Блінкена та Нуланд до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State