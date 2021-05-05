Президент США Джо Байден заявив, що влада готова негайно почати вакцинацію дітей 12-15 років. Головною умовою залишається схвалення медичного регулятора FDA.

Президент зазначив, що вакцинуватимуть підлітків працівники 20 тисяч аптек по всій країні.

– Тільки FDA буде приймати це рішення. Але я хочу сказати американським батькам, що якщо це рішення буде ухвалено, ми готові діяти негайно, – запевнив Байден.

Також під час свого виступу в Білому домі Джо Байден погодився з тим, що темпи вакцинації в США сповільнюються.

Це пов’язано з тим, що щеплення від коронавірусу отримала більшість дорослого населення країни.

Найближчим часом в США запрацюють нові заходи з підвищення доступності вакцини – зокрема, її будуть надсилати у віддалені і бідні райони, а також створюватимуть мобільні пункти вакцинації.

Випробування вакцини AstraZeneca на дітях

На початку квітня у Великій Британії призупинили випробування вакцини AstraZeneca від коронавірусу на дітях і підлітках.

Дослідження почали проводити ще в лютому: за весь час жодних проблем під час вакцинації дітей не виникало.

Науковці Оксфордського університету заявили, що чекатимуть на підтвердження або спростування того, що цей препарат провокує підвищене згортання крові у пацієнтів.