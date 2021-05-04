Вашингтон прагне стабільних відносин із Москвою. Але все залежатиме від політики Кремля та від його агресивності.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабом у Лондоні.

Водночас він повторив попередні заяви і президента Штатів Джо Байдена, і адміністрації, що США не хочуть ескалації відносин із Росією.

За словами Блінкена, президент Байден уже давно, ще з часів, коли він не був главою держави, говорить, якщо Росія вирішить діяти нерозсудливо чи агресивно, вони дадуть відповідь.

– Але ми не шукаємо ескалації. Ми б хотіли мати стабільніші та передбачуваніші відносини. І якщо РФ піде у цьому напрямку, так само зробимо й ми, – додав він.

Такі коментарі щодо Росії держсекретар США Ентоні Блінкен виголосив у час подальшого погіршення відносин Вашингтону із Москвою через низку питань – від воєнної загрози Україні з боку Кремля до кібернападів РФ на комп’ютерні системи у Штатах і ставлення в Росії до ув’язненого опозиційного діяча Олексія Навального.

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Зустріч Блінкена з Раабом відбулася на полях саміту глав МЗС країн Групи семи, першого за два роки.

Дипломати також мають обговорити – виведення військ США з Афганістану, ядерну програму Ірану та торговельні угоди після виходу Великої Британії з ЄС.

Блінкен про агресію РФ

Раніше Блінкен попередив Росію про наслідки агресивних дій щодо України. Серед іншого, політик зазначив, що серйозно стурбований діями РФ.

Також Блінкен разом з держсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом закликали Москву припинити нарощувати військову міць біля кордонів України та на території окупованого Криму.