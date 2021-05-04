Впала з вікна 18 поверху: в Ірані знайшли тіло швейцарської дипломатки

В столиці Ірану знайшли мертвою швейцарську дипломатку. Жінка випала з вікна власної квартири на 18 поверсі.
Смерть співробітника у Тегерані підтвердили у міністерстві закордонних справ Швейцарії. Зазначається, що це міг бути нещасний випадок.
– Міністерство і його голова, федеральний радник Ігнаціо Кассі, шоковані трагічною смертю і висловлюють глибокі співчуття родині, – йдеться у повідомленні.
Тіло 52-річної жінки знайшов садівник, який обслуговує територію навколо багатоповерхового будинку.
Загибла була другою найвищою чиновницею в посольстві Швейцарії в Ірані.
Посольство Швейцарії в Ірані
Швейцарія залишається нейтральною країною, однак у багатьох країнах світу її представництва виконують роль міжнародного посередника.
Офіційний Берн представляє дипломатичні інтереси США в Ірані з тих пір, як Вашингтон і Тегеран розірвали відносини.
Це сталося незабаром після Ісламської революції 1979 року.
Джерело: Swiss Info