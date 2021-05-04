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Факти / Світ
Наташа Тарчевська |

Впала з вікна 18 поверху: в Ірані знайшли тіло швейцарської дипломатки

Впала з вікна 18 поверху: в Ірані знайшли тіло швейцарської дипломатки

В столиці Ірану знайшли мертвою швейцарську дипломатку. Жінка випала з вікна власної квартири на 18 поверсі.

Смерть співробітника у Тегерані підтвердили у міністерстві закордонних справ Швейцарії. Зазначається, що це міг бути нещасний випадок.

– Міністерство і його голова, федеральний радник Ігнаціо Кассі, шоковані трагічною смертю і висловлюють глибокі співчуття родині, – йдеться у повідомленні.

Тіло 52-річної жінки знайшов садівник, який обслуговує територію навколо багатоповерхового будинку.

Загибла була другою найвищою чиновницею в посольстві Швейцарії в Ірані.

Посольство Швейцарії в Ірані

Швейцарія залишається нейтральною країною, однак у багатьох країнах світу її представництва виконують роль міжнародного посередника.

Офіційний Берн представляє дипломатичні інтереси США в Ірані з тих пір, як Вашингтон і Тегеран розірвали відносини.

Це сталося незабаром після Ісламської революції 1979 року.

Джерело: Swiss Info

Фото: Depositphotos

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