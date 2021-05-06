Країни Великої сімки закликали Росію відвести усі війська від українського кордону і вжити заходів для зниження напруженості.

Також голови МЗС на зустрічі у Лондоні нагадали РФ про дотримання вимог ОБСЄ зазначили, що продовжують зміцнювати колективні можливості для протидії і стримування її поведінки.

– Ми підтверджуємо нашу зацікавленість у стабільних і передбачуваних відносинах з Росією. Проте ми продовжимо зміцнювати наші колективні можливості і можливості наших партнерів для протидії і стримування поведінки Росії, яка загрожує заснованому на правилах міжнародному порядку, в тому числі в галузі безпеки кіберпростору і дезінформації, – йдеться у комюніке за підсумками зустрічі 5 травня.

Водночас члени G7 ще раз підтвердили свою підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Ситуація залишається напруженою

Володимир Зеленський під час телефонної розмови із сенатором США Робертом Портманом сказав, що на Донбасі сталися помітні позитивні зміни за останні дні.

Наприклад стало менше снайперського вогню і загиблих, але досягти домовленостей з РФ щодо режиму повного припинення вогню так і не вдалося.

Джерело: G7