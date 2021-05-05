Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор оголосив триденну жалобу за жертвами обвалу метромосту 3 травня.

– Федеральний уряд висловлює свою солідарність і глибокий біль сім’ям загиблих та постраждалих внаслідок серйозної аварії на 12-й лінії колективних перевезень метро в Мехіко, – йдеться в указі очільника країни.

Протягом трьох днів у Мексиці будуть приспущені державні прапори.

Указ набрав чинності відразу після публікування на сайті Офіційного віснику федерації.

Падіння мосту в Мексиці

3 травня близько 22.30 на станції Олівос на 12-й лінії метро в столиці Мексики Мехіко впав метроміст із поїздом на автомобілі, що стояли під ним.

Кількість загиблих зросла до 24. Наразі рятувальники продовжують розчищати уламки.

За даними місцевих ЗМІ, міст впав після того, як в одну із її опор врізався автомобіль.

Метро Мехіко є одним із найбільших метрополітенів у Північній Америці.

Детальніше про падіння мосту в Мексиці читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Diario Oficial de la Federación

Фото: Feji