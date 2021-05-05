Справу Тихановського направили до суду

Генеральна прокуратура Білорусі направила до Верховного суду для визначення підсудності кримінальну справу опозиціонерів Сергія Тихановського, Миколи Статкевича та інших фігурантів.

– Згідно з матеріалами справи, Тихановський, Статкевич, а також залучені ними Артем Саків, Дмитро Попов, Ігор Лосик, Володимир Циганович та інші громадяни з червня 2019 року планували організацію масових заворушень на території країни в період підготовки і проведення виборів президента Республіки Білорусь в 2020 році, – йдеться в повідомленні на сайті генеральної прокуратури.

У повідомленні Генпрокуратури сказано, що для досягнення своїх цілей фігуранти справи “використовували сучасні політтехнології, аби створити у населення недовіру і негативне ставлення до представників державних органів”.

Як наголошується в повідомленні, Тихановський влаштовував незаконні масові заходи в Мінську, Бресті, Гродно, Могильові, Солігорську, Міорах та інших містах.

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В ході обшуку в садовому будиночку Тихановського в Гомельському районі виявлено та вилучено понад $900 тис., пневматичні пістолет і автомат.

На майно обвинувачених накладено арешт на суму понад $2 млн.

Після вивчення кримінальної справи в Генпрокуратурі дійшли висновку про те, що звинувачення фігурантам “пред’явлене обґрунтовано і підтверджене зібраними доказами”. У наглядовому відомстві вважають обґрунтованим арешт обвинувачених і не бачать підстав для зміни цього запобіжного заходу або його скасування.

Генеральна прокуратура в рамках кримінальної справи пред’явила обвинуваченим позов про відшкодування.

Справа Тихановського

Тихановського звинуватили в організації масових заворушень ще у березні. Обвинувачення опозиціонеру у перешкоджанні роботі ЦВК висунули через погрози на адресу голови комісії Лідії Єрмошиної.

На формального лідера білоруської опозиції Світлану Тихановську, яка зараз перебуває у Литві, також повісили кримінальну справу. Дружина Сергія Тихановського нібито готувала теракти. Ці самі уявні “теракти” доблесні білоруські силовики, звісно, вже викрили, а Лукашенко навіть пообіцяв їм за це медалі. Лишилося і Тихановській за це відсидіти.

Джерело: Генеральна прокуратура Білорусі