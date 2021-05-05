Жодних більше несподіваних твітів, гучних скандалів і епатажних витівок. У Штати прийшла нова епоха. Президентство Джо Байдена – це скоріше про спокій і виваженість.

На початку свого правління новоспечений президент був зосереджений, насамперед, на внутрішній політиці. За перші 100 днів Байден обіцяв зробити в США 100 млн щеплень від коронавірусу. Але цей показник вдалося перевершити вдвічі.

Також Байден презентував план економічної допомоги на $1,9 трлн. Завдяки чому пересічні американці отримають одноразово по майже 1,5 тис. зелених. Ще $2,3 трлн президент планує вкласти у відновлення інфраструктури.

Згідно з соцопитуваннями, дії Байдена за першу сотню днів правління підтримують 54% американців. Це більше, ніж підтримка Трампа в будь-який період його президентства.

– Тепер, через 100 днів, я можу повідомити нації – Америка знову рухається, – каже Джо Байден.

У зовнійшній політиці Байден відновив зв’язки з усіма традиційними трансатлантичними союзниками і міжнародними організаціями, яких постійно критикував Трамп. Відважився Байден і на дійсно історичні кроки. Після 20 років війни оголосив про вивід американських військових з Афганістану.

Також він офіційно визнав геноцид вірмен Османською імперією на початку ХХ століття. У самій Вірменії рішення Байдена призвело до народних святкувань. А ось у Туреччині навпаки зібрались протести під американським посольством.

Голова США особливо проявив себе під час стягування російських військ до українських кордонів. Він змотивував Росію піти на певну деескалацію через низку прямих контактів між українськими й американськими топ-посадовцями та своєчасно застосувавав новий пакет санкцій.

Домовляючись про зустріч з Путіним, паралельно Вашингтон готує збільшення військової підтримки України. Очікується, що загальна сума становитиме більше $400 млн. Але така допомога не є безумовною – її обсяг залежить від дій української влади та виконання військових реформ.

До прикладу, нещодавно, у досить незвичний спосіб, Кабмін звільнив з посади очільника Нафтогазу Андрія Коболєва. На що одразу відреагували у Держдепі США. Там звернули увагу на непрозорість такого рішення і юридичні маніпуляції, до яких вдався уряд.

За даними джерел Фактів Тижня, у дипломатичних колах питання звільнення Коболєва буде порушено під час візиту до Києва держсекретаря США Блінкена наступного тижня. Тож невже замість узгодження позицій з протидії Росії нам знову доведеться виправдовуватися?

Зрозуміло, що за Байдена Україна може розраховувати на цілковиту підтримку США. Але бажано, щоб і ми грали в унісон з нашим головним стратегічним партнером. Тож яким буде подальше правління та дипломатія Джо Байдена, ми дізнаємося незабаром.

Чому Путін відступає

Нещодавно Москва стягнула до українських кордонів найбільшу кількість військ з 2014-го року. Однак Кремль очікував тиск Заходу та США. Що змусило Путіна відступити.