Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що світу потрібно працювати єдиним фронтом і вимагати від Росії дотримання її міжнародних зобов’язань.
Цю тезу він озвучив у повідомленні на своїй офіційній сторінці у Тwitter.
– Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, вимагати від неї відповідальності за дії, – зазначив Ентоні Блінкен.
За його словами, світовій спільноті необхідно чинити тиск на Москву, щоб та дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань.
Візит Блінкена і Нуланд в Україну
Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд відвідають Україну 5 і 6 травня.
Під час візиту вони мають зустрітися з керівництвом країни, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.
Детальніше про візит Блінкена та Нуланд до України читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Secretary Antony Blinken