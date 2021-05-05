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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Захід має вимагати від РФ виконання її міжнародних зобов’язань – Блінкен

ентоні блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що світу потрібно працювати єдиним фронтом і вимагати від Росії дотримання її міжнародних зобов’язань.

Цю тезу він озвучив у повідомленні на своїй офіційній сторінці у Тwitter.

– Нам потрібно працювати разом, щоб звертати увагу на поведінку Росії, вимагати від неї відповідальності за дії, – зазначив Ентоні Блінкен.

За його словами, світовій спільноті необхідно чинити тиск на Москву, щоб та дотримувалася своїх міжнародних зобов’язань.

Візит Блінкена і Нуланд в Україну

Ентоні Блінкен та його заступник з політичних питань Вікторія Нуланд відвідають Україну 5 і 6 травня.

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Під час візиту вони мають зустрітися з керівництвом країни, зокрема з президентом Володимиром Зеленським.

Детальніше про візит Блінкена та Нуланд до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Secretary Antony Blinken

Фото: Getty Images

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