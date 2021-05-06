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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Це ганьба: Трамп відреагував на блокування своїх акаунтів у соціальних мережах

Дональд Трамп

Екс-президент США Дональд Трамп відреагував на продовження блокування своїх акаунтів у соціальних мережах.

Він назвав такі дії технологічних гігантів Facebook, Twitter та Google ганьбою.

– Те, що зробили Facebook, Twitter та Google, є повною ганьбою і ганьбою для нашої країни, – зазначив Дональд Трамп.

Трамп жорстко розкритикував політику соціальних мереж.

– Народ нашої країни цього не буде терпіти! Ці корумповані компанії у соціальних мережах мають заплатити політичну ціну, і їм більше ніколи не можна дозволяти руйнувати і знищувати наш виборчий процес, – додав екс-президент.

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Блокування акаунтів Трампа

5 травня Наглядова рада Facebook залишила заблокованими акаунти 45-го президента США Дональда Трампа у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Їх заблокували після штурму Капітолія прихильниками Трампа 6 січня 2021 року.

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Джерело: NBC News

Фото: Depositphotos

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