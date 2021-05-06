У США підтримують відмову від захисту прав інтелектуальної власності на вакцини проти коронавірусу. Адміністрація президента Джо Байдена виступила за обмін технологіями між країнами.

Про це заявила торговий представник США Кетрін Тай.

– Адміністрація твердо вірить у захист інтелектуальної власності, але, щоб покласти край цій пандемії, вона підтримує відмову від цього захисту для вакцин проти коронавірусу, – заявила Кетрін Тай.

На їхню думку, це може допомогти ефективніше боротися з пандемією і швидше покласти край активному поширенню вірусу.

Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року триває вакцинація проти коронавірусу.

Однак цей процес проходить нерівномірно, у багатьох країнах фіксується дефіцит речовини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.