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Факти / Світ
Людмила Грубник |

В Індії закликають готуватися до третьої хвилі поширення коронавірусу

лікарня коронавірус

Громадян Індії, де ситуація з коронавірусом одна з найскладніших на планеті, закликають готуватися до третьої хвилі поширення вірусу.

Прогноз озвучив науковий радник уряду, професор Віджай Рагхаван.

– Третя фаза неминуча, зважаючи на високий рівень вірусу, який циркулює, але незрозуміло, у яких часових межах це відбудеться. Ми маємо бути готові та усіма способами боротися з цим, – зазначив Віджай Рагхаван.

Нині ж у країні фіксується друга хвиля поширення коронавірусу.

Коронавірус в Індії

У квітні та на початку травня в Індії фіксується погіршення епідситуації.

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Кількість нових випадків хвороби і смертей від вірусу у країні зростає.

Детальніше про коронавірус в Індії читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: ThePrint

Фото: Depositphotos

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