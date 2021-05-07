Наступна провокація з боку Росії можлива в Чорному морі. Такої думки адмірал ВМС США у відставці, колишній верховний командувач союзників НАТО Джеймс Ставрідіс.

– Минулого місяця Україна, США, НАТО та решта Європи зітхнули з полегшенням, коли Росія заявила про відведення військ від українського кордону. Але це робити зарано, бо Путін не з тих, хто відступає. Тому наступної провокації, швидше за все, слід чекати у водах Чорного моря, – говорить екс-командувач НАТО.

Метою РФ у такому разі було нейтралізувати українські військово-морські сили, отримати повний контроль над морем у північному Причорномор’ї, відключити українські військові сили від ліній постачання та отримати панування над частиною суші, яка могла б з’єднати Росію з Кримом.

За словами Джеймса Ставрідіса, стягування військ РФ до кордону в березні було сигналом для Заходу, що Путін буде чинити тиск на Україну висловлюватиме глибокий спротив щодо її НАТО.

Крім того, ситуація біля кордонів з Україною відволікла увагу від переслідування опозиційного лідера Олексія Навального та додало підтримки Путіна в Росії, оскільки його рейтинг дуже злетів під час анексії Криму.

Також скупчення військ дозволило російським військовим досить ефективно попрактикуватися на випадок, якщо Путін вирішить вторгнутися через кордон.

Скупчення російських військ

6 травня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що військ РФ біля українського кордону наразі більше, ніж під час першої ескалації. Через це, за його словами, країни Альянсу мають бути напоготові.

Про близько 80 тис. російських військових поряд з Україною пишуть і журналісти The New York Times із посиланням на представників Пентагону.

Детальніше про скупчення російських військ читайте в матеріалі Фактів ICTV.