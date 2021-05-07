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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Розглянемо будь-який розумний варіант: Блінкен прокоментував від’єднання РФ від SWIFT

Розглянемо будь-який розумний варіант: Блінкен прокоментував від’єднання РФ від SWIFT

Держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував ймовірність від’єднання Росії від SWIFT (міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів), якщо Кремль продовжить чинити агресивні дії щодо України.

За його словами, Вашингтон розглядатиме будь-який розумний варіант боротьби з агресією.

– Коли йдеться про те, щоб стримати агресію, чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант, – зазначив Ентоні Блінкен.

США відповідатимуть, якщо РФ продовжить робити необдумані кроки.

– Не з метою ескалації, не тому, що нам потрібен конфлікт, а тому, що такі дії не можуть лишатися без відповіді, не можуть бути безкарними… Але я щиро сподіваюся на те, що Росія розуміє: ми б краще надали перевагу більш стабільним і передбачуваним відносинам. Але, зрештою, це залежить від Росії, – додав держсекретар США.

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Візит Блінкена до України

6 травня 2021 року відбувся офіційний візит Ентоні Блінкена до України.

Він назвав цю поїздку продуктивною.

Детальніше про візит Блінкена до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: Dreamstime

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