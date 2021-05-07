Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав свою робочу поїздку до Києва продуктивною.
Він повідомив про це на своїй офіційній сторінці у Twitter.
Також Блінкен нагадав про підтримку України на тлі агресії з боку Росії.
– США сповнені рішучості перед обличчям російської агресії й у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України, – написав Ентоні Блінкен.
Однак держсекретар також акцентував на необхідності проведення реформ в Україні.
Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021
Візит Блінкена до України
6 травня 2021 року державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві.
Він зустрічався з керівництвом країни, спілкувався з журналістами.
Детальніше про візит Блінкена до України читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Secretary Antony Blinken
Фото: Secretary Antony Blinken