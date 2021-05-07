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Факти / Світ
Людмила Грубник |

США сповнені рішучості на тлі агресії РФ: Блінкен оцінив свій візит до України

Блинкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав свою робочу поїздку до Києва продуктивною.

Він повідомив про це на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Також Блінкен нагадав про підтримку України на тлі агресії з боку Росії.

– США сповнені рішучості перед обличчям російської агресії й у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України, – написав Ентоні Блінкен.

Однак держсекретар також акцентував на необхідності проведення реформ в Україні.

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Візит Блінкена до України

6 травня 2021 року державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві.

Він зустрічався з керівництвом країни, спілкувався з журналістами.

Детальніше про візит Блінкена до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Secretary Antony Blinken

Фото: Secretary Antony Blinken

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