Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав свою робочу поїздку до Києва продуктивною.

Він повідомив про це на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Також Блінкен нагадав про підтримку України на тлі агресії з боку Росії.

Однак держсекретар також акцентував на необхідності проведення реформ в Україні.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9

