Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав свою робочу поїздку до Києва продуктивною.

Він повідомив про це на своїй офіційній сторінці у Twitter.

Також Блінкен нагадав про підтримку України на тлі агресії з боку Росії.

– США сповнені рішучості перед обличчям російської агресії й у своїй підтримці реформ, необхідних для забезпечення суверенного, демократичного та процвітаючого майбутнього України, – написав Ентоні Блінкен.

Однак держсекретар також акцентував на необхідності проведення реформ в Україні.

Productive time spent in Kyiv with President @ZelenskyyUa and all those with whom I met. The United States is resolute in the face of Russian aggression and in our support for the reform work needed to ensure a sovereign, democratic, and prosperous future for Ukraine. pic.twitter.com/RaHlRbynM9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 6, 2021

Візит Блінкена до України

6 травня 2021 року державний секретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві.

Він зустрічався з керівництвом країни, спілкувався з журналістами.

Детальніше про візит Блінкена до України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Secretary Antony Blinken

Фото: Secretary Antony Blinken