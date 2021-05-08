Бар’єри на експорт вакцин від коронавірусу необхідно зняти – Урсула фон дер Ляйнен

Країни-виробники вакцин від коронавірусу мають максимально розширити їхній експорт.
Таку думку висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйнен на прес-конференції в Порту, де сьогодні відкрився неформальний саміт Євросоюзу.
За її словами, заяв правовласників про відмову від захисту прав на інтелектуальну власність – недостатньо.
– Необхідно розглядати проблему під кутом зору в 360 градусів, тому що на сьогоднішній день ці препарати потрібні всьому світу, – заявила Урсула фон дер Ляйнен.
Глава Єврокомісії наголосила, що Євросоюз – єдиний регіон світу, що експортує вакцини в промислових масштабах.
Фон дер Ляйнен зазначила, що приблизно половина препаратів від коронавірусу виробництва ЄС експортується в десятки країн, в тому числі в рамках програми COVAX.
Чиновниця додала, що перемога над пандемією можлива лише у випадку усунення експортних бар’єрів і спільного використання вакцин.
Новий спалах коронавірусу в Африці
Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили про ймовірність нового масштабного спалаху Covid-19 в Африці.
Як відзначили у ВООЗ поширення вакцин від коронавірусу на континенті відбувається занадто повільно.
Більшість доз препаратів від Covid-19 мала поставити в Африку Індія, проте на сьогоднішній день країна виробляє вакцину тільки для внутрішнього ринку.