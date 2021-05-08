Бар’єри на експорт вакцин від коронавірусу необхідно зняти – Урсула фон дер Ляйнен

Країни-виробники вакцин від коронавірусу мають максимально розширити їхній експорт.

Таку думку висловила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйнен на прес-конференції в Порту, де сьогодні відкрився неформальний саміт Євросоюзу.

За її словами, заяв правовласників про відмову від захисту прав на інтелектуальну власність – недостатньо.

– Необхідно розглядати проблему під кутом зору в 360 градусів, тому що на сьогоднішній день ці препарати потрібні всьому світу, – заявила Урсула фон дер Ляйнен.

Глава Єврокомісії наголосила, що Євросоюз – єдиний регіон світу, що експортує вакцини в промислових масштабах.

Фон дер Ляйнен зазначила, що приблизно половина препаратів від коронавірусу виробництва ЄС експортується в десятки країн, в тому числі в рамках програми COVAX.

Читайте В Ізраїлі виявлено перший випадок чилійського штаму коронавірусу

Чиновниця додала, що перемога над пандемією можлива лише у випадку усунення експортних бар’єрів і спільного використання вакцин.

Новий спалах коронавірусу в Африці

Напередодні у Всесвітній організації охорони здоров’я попередили про ймовірність нового масштабного спалаху Covid-19 в Африці.

Як відзначили у ВООЗ поширення вакцин від коронавірусу на континенті відбувається занадто повільно.

Більшість доз препаратів від Covid-19 мала поставити в Африку Індія, проте на сьогоднішній день країна виробляє вакцину тільки для внутрішнього ринку.