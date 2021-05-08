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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Росія та Brexit: Маркон назвав головні теми саміту ЄС

Эммануаль Макрон

25 травня відбудеться саміт Європейського союзу. У центрі уваги – Росія і Brexit.

Про це повідомив 8 травня президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі глав Євросоюзу.

За його словами, ці дві теми піднімалися сьогодні, будуть вони обговорюватися і під час саміту ЄС 25 травня.

Увага Євросоюзу прикута до Росії через санкції, яка вона запровадила проти європейських політиків. Днями до Міністерства закордонних справ Франції викликали на розмову російського посла Олексія Мєшкова.

Там вважають, що реакція Кремля на санкції ЄС була непропорційною, тому на саміті розглянуть відповідні заходи

Джерело: РБК

Фото: Dreamstime

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