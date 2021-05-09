Чехія вимагатиме від Росії компенсації збитків через вибухи під Врбетіце

Чехія вимагатиме від Російської Федерації компенсацію збитків через вибухи під Врбетіце.

Прага має намір отримати від Москви щонайменше $5 млн, розповіла чеський міністр фінансів Олена Шіллерова.

– Швидше за все, ми задіємо міжнародні механізми стягнення компенсації, – сказала голова відомства.

Шіллерова також зазначила, що оприлюднена сума не є остаточною. Вона додала, що позови можуть бути подано протягом декількох тижнів.

В свою чергу міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек зазначив, що його відомство вже веде необхідні консультації з союзниками, за результатами яких в МЗС РФ буде направлено ​​ноту протесту.

Розслідування вибухів під Врбетіце

В кінці минулого місяця голова Кабміну Чехії Андрій Бабіш заявив, що влада країни розглядає лише одну версію причин вибуху на військових складах під Врбетіце.

За його словами, в організації диверсії винні співробітники російських спецслужб.

Заяву прем’єр-міністра було зроблено у відповідь на припущення президента Чехії Мілоша Земана щодо можливості необережного поводження з боєприпасами, яке і стало причиною вибуху.