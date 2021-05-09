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Дмитро Кудрявцев |

Чехія вимагатиме від Росії компенсації збитків через вибухи під Врбетіце

Чехія вимагатиме від Росії компенсації збитків через вибухи під Врбетіце

Чехія вимагатиме від Російської Федерації компенсацію збитків через вибухи під Врбетіце.

Прага має намір отримати від Москви щонайменше $5 млн, розповіла чеський міністр фінансів Олена Шіллерова.

– Швидше за все, ми задіємо міжнародні механізми стягнення компенсації, – сказала голова відомства.

Шіллерова також зазначила, що оприлюднена сума не є остаточною. Вона додала, що позови можуть бути подано протягом декількох тижнів.

В свою чергу міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулханек зазначив, що його відомство вже веде необхідні консультації з союзниками, за результатами яких в МЗС РФ буде направлено ​​ноту протесту.

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Розслідування вибухів під Врбетіце

В кінці минулого місяця голова Кабміну Чехії Андрій Бабіш заявив, що влада країни розглядає лише одну версію причин вибуху на військових складах під Врбетіце.

За його словами, в організації диверсії винні співробітники російських спецслужб.

Заяву прем’єр-міністра було зроблено у відповідь на припущення президента Чехії Мілоша Земана щодо можливості необережного поводження з боєприпасами, яке і стало причиною вибуху.

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