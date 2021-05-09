У ніч на 9 травня в Іспанії місцеві жителі відсвяткували закінчення режиму надзвичайного стану в країні, який ввели через спалах коронавірусу в жовтні 2020 року.

Іспанці влаштували гучні масові вечірки на головних площах країни, не дотримуючись при цьому заходів безпеки. Хоча захворюваність в Іспанії на цьому тижні почала знижуватися, проте кількість хворих Covid-19 все ще перебуває на високому рівні.

За останні 14 днів в країні було в середньому 198 випадків на 100 тис. жителів за добу. Згідно з семафором Міністерства охорони здоров’я, ці дані – високий показник. Водночас ситуація в п’яти регіонах Іспанії (Мадрид, Каталонія, Наварра, Арагон та Країна Басків) перевищує 250 випадків на те ж число жителів – це дуже високий показник ризику захворюваності.

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Вночі у місті Пальма затримали 16 осіб, а четверо співробітників національної поліції отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними поліції, близько 300 осіб незаконно зібралися після одинадцятої вечора на площі Іспанії в Пальме, вигукуючи гасла проти комендантської години та кампанії вакцинації. Попри заклики поліції розігнати мітинг, протестувальники кидали булижники, пляшки та каміння в копів, дислокованих в цьому районі.

У Барселоні сотні людей зібралися в різних частинах міста вночі, зокрема біля будівлі Верховного суду. Вони танцювали на вулицях без масок і випивали алкоголь.

Національна поліція підтвердила, що у Мадриді не було ніяких помітних інцидентів, за винятком бару в районі Чамбері, де перебувало близько 20 осіб, і коли копи спробували увійти, власник закладу зачинив двері.

Клієнти скористалися цим моментом, щоб вийти через чорний хід. Муніципальна поліція, зі свого боку, запевняє, що дотепер не має у своєму розпорядженні статистику подій, що сталися в Іспанії вночі.

Коронавірус у світі

Станом на 9 травня коронавірус у світі зафіксували у понад 817,3 тис. осіб, а загалом хворіють або вже перехворіли на Covid-19 близько 156,5 млн людей.

За останню добу від коронавірусу померло понад 13 тис. осіб, з початку пандемії ця цифра сягнула понад 3 млн. Водночас країни готуються до туристичного сезону. Які країни відкриваються для туристів – читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Elpais