Росія повинна повернутися до діалогу з ЄС – МЗС Німеччини

Росія повинна відмовитися від конфронтаційного курсу і повернутися до діалогу з Євросоюзом. У цьому переконаний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Водночас він зауважив, що вкрай важливо, щоб ЄС і надалі продовжував захищати права людини, зокрема в Росії.

– Ми готові до діалогу і настав час, щоб Москва також повернулася до діалогу, – зазначив він перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

До слова, очікується, що питання подальшої політики Євросоюзу щодо Росії буде одним із головних на зустрічі міністрів закордонних справ.

Конкретних рішень можуть не ухвалити, але прогнозують, що зустріч має підготовчий характер до травневого саміту ЄС, на якому і планують визначитися з подальшим курсом блоку щодо РФ.

Напередодні Гайко Маас вже закликав Росію припинити провокації на кордоні з Україною. Також він акцентував увагу на тому, що РФ повинна перейти від провокацій до співпраці.