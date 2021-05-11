Через складну ситуацію з коронавірусом прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді відмовився від особистої участі у саміті Великої сімки (G7).

Він відхилив офіційне запрошення Лондона.

– Через ситуацію, що склалася з коронавірусом, вирішено, що прем’єр-міністр не буде присутній на саміті особисто, – повідомила прес-служба прем’єр-міністра.

Поки не уточнюється, чи братиме індійський лідер участь у зустрічі у віддаленому форматі.

Хоча Індія не є членом G7, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон надіслав спеціальне запрошення своєму індійському колезі для участі у зустрічі.

Саміт G7 заплановано на 11-13 червня, він має відбутися у Великій Британії.

Коронавірус в Індії

Протягом квітня і травня в Індії фіксується загострення ситуації з коронавірусом.

У країні значно зросла кількість нових випадків та смертей.

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Джерело: Times of India