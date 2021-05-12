Увечері 11 травня у столиці Ізраїлю Тель-Авів спрацювали сирени повітряної тривоги. Представники руху ХАМАС обстряли міста із 130 ракет.

Зокрема, почали ракетний обстріл після заяви одного із представників палестинського руху щодо завдавання удару по Тель-Авіву.

У столиці Ізраїлю після оголошення тривоги було чути звуки вибухів. Нині про постраждалих і жертв невідомо.

Водночас Ізраїль у відповідь атакує Палестину. Так, система Залізний купол знищує ракети противника.

Ізраїльська влада заявила, що не піде на переговори із ХАМАС, зважаючи на загострення ситуації, поки рух не заплатить ціну за свої атаки.

– ХАМАС випустив купу ракет, а потім вони кажуть, що хочуть припинення вогню. Але їм потрібно заплатити ціну за обстріл Єрусалиму, а потім і за 500 випущених ракет, – заявив одному виданню ізраїльський чиновник.

Обстріли в Ізраїлі

Увечері 10 травня представники руху ХАМАС розпочали ракетні обстріли мирних жителів на півдні Ізраїлю. Через вибухи у кількох містах спрацювали сирени повітряної тривоги.

Одна з ракет також влучила в автомобіль, внаслідок чого постраждала людина. На кордон з Сектором Газа направили додаткові підрозділи збройних сил.

Причиною конфлікту стали наміри ізраїльської влади виселити деякі арабські поселення зі східного Єрусалиму, що обурило палестинців.

Джерело: The Jerusalem Post