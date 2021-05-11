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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

В Мічигані відмовляться від роботи з дому після вакцинації 55% населення

В Мічигані відмовляться від роботи з дому після вакцинації 55% населення

У Мічигані, штаті США, мають намір відмовитися від віддаленої роботи після того, як понад 55% населення вакцинується від коронавірусу.

За попередніми даними, такий результат очікується 24 травня. У Мічигані скасують обмеження, яке вимагає від роботодавців за можливості перевести співробітників на роботу з дому.

Як тільки показник вакцинації досягне позначки у 60% вакцинації населення, то у штаті більше не діятиме комендантська година після 23.00 у ресторанах.

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Після того як 65% населення отримає хоча б одну дозу вакцини від Covid-19, всі обмеження за місткістю людей у приміщенні будуть зняті, хоча вимоги щодо соціального дистанціювання залишаться в силі.

Коронавірус в Мічигані

З початку пандемії коронавірус в Мічигані до теперішнього часу залишає бажати кращого. За даними університету Джона Хопкінса, в штаті спостерігається найвищий рівень захворюваності на коронавірус за останні два тижні в США.

За даними Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб штату Мічиган, у регіоні підтвердили близько 1 млн випадків Covid-19 та майже 20 тис. смертей через ускладнення коронавірусу.

Джерело: The Hill

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