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Факти / Світ
Людмила Богданова |

40% світових лідерів просять США допомогти з вакциною – Байден

Джо Байден - 46 президент США

Майже половина світових лідерів звертаються по допомогу до США щодо вакцини від коронавірусу. Про це заявив президент США Джо Байден.

– Зараз усі країни світу дивляться на нас, щоб компенсувати відсутність у них потужностей для виробництва вакцин.

Президент США поділився, що близько 40% лідерів країн телефонують і просять про допомогу. Про які саме країни йдеться, він не розголошує.

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Байден наголосив, що передусім віддає перевагу проведенню кампанії з вакцинації у США, однак не відмовився допомагати іншим.

У США дозволили вакцинувати дітей з 12 років

Американський регулятор дозволив вакцинувати дітей з 12 років препаратом Pfizer. До цього вакцинація була доступна лише з 16 років.

Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) розглядало заявку понад місяць, вивчаючи всю необхідну інформацію про вакцину.

Джерело: France24

Фото: Getty Images

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