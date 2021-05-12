Майже половина світових лідерів звертаються по допомогу до США щодо вакцини від коронавірусу. Про це заявив президент США Джо Байден.

– Зараз усі країни світу дивляться на нас, щоб компенсувати відсутність у них потужностей для виробництва вакцин.

Президент США поділився, що близько 40% лідерів країн телефонують і просять про допомогу. Про які саме країни йдеться, він не розголошує.

Байден наголосив, що передусім віддає перевагу проведенню кампанії з вакцинації у США, однак не відмовився допомагати іншим.

У США дозволили вакцинувати дітей з 12 років

Американський регулятор дозволив вакцинувати дітей з 12 років препаратом Pfizer. До цього вакцинація була доступна лише з 16 років.

Управління з контролю за продуктами та ліками (FDA) розглядало заявку понад місяць, вивчаючи всю необхідну інформацію про вакцину.