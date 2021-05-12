Під час ракетного обстрілу Тель-Авіву ввечері 11 травня з боку сектору Гази загинула одна людина, поранено щонайменше чотирьох.

У Рішон ле-Ціоні ракета влучила в будинок, внаслідок чого загинула 50-річна жінка.

За даними ізраїльських ЗМІ, поранених від чотирьох до кількох десятків.

Сили оборони Ізраїлю показали фото, на якому палає автобус, в який влучила одна із сотень ракет ХАМАС.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus. Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians. We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Відомо також про пошкодження нафтопроводу.

Частину ракет вдалося збити за допомогою системи протиповітряної оборони Залізний купол.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl — Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріона, який був закритий протягом години через ракетну атаку з сектора Гази, відновив свою роботу.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу написав у Twitter, що ХАМАС заплатить дуже високу ціну за свою агресію.

חמאס והג’יהאד האסלאמי שילמו ואני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם. אני אומר כאן הערב – דמם בראשם. אזרחי ישראל, אנחנו עומדים מאוחדים מול אויב שפל. כולנו דואבים על ההרוגים, כולנו מתפללים לשלום הפצועים, כולנו עומדים מאחורי צה”ל וכוחות הביטחון — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 11, 2021

Ракетний обстріл Тель-Авіву

У столиці Ізраїлю ввечері 11 травня спрацювали сирени повітряної тривоги. Після цього ХАМАС почав ракетний обстріл Тель-Авіву – випустили щонайменше 130 ракет.

Ізраїль у відповідь також атакував Палестину. Влада країни заявила, що не піде на переговори із ХАМАС, зважаючи на загострення ситуації.

Джерело: Times of Israel

Фото: Сили оборони Ізраїлю