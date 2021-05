Під час ракетного обстрілу Тель-Авіву ввечері 11 травня з боку сектору Гази загинула одна людина, поранено щонайменше чотирьох.

У Рішон ле-Ціоні ракета влучила в будинок, внаслідок чого загинула 50-річна жінка.

За даними ізраїльських ЗМІ, поранених від чотирьох до кількох десятків.

Сили оборони Ізраїлю показали фото, на якому палає автобус, в який влучила одна із сотень ракет ХАМАС.

One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.

Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.

We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021