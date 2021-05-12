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Факти / Світ
Валентина Летяк |

Ракетний обстріл Тель-Авіва: є жертва, десятки поранених

Ракетний обстріл Тель-Авіва

Під час ракетного обстрілу Тель-Авіву ввечері 11 травня з боку сектору Гази загинула одна людина, поранено щонайменше чотирьох.

У Рішон ле-Ціоні ракета влучила в будинок, внаслідок чого загинула 50-річна жінка.

За даними ізраїльських ЗМІ, поранених від чотирьох до кількох десятків.

Сили оборони Ізраїлю показали фото, на якому палає автобус, в який влучила одна із сотень ракет ХАМАС.

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Відомо також про пошкодження нафтопроводу.

Частину ракет вдалося збити за допомогою системи протиповітряної оборони Залізний купол.

 

Міжнародний аеропорт Бен-Гуріона, який був закритий протягом години через ракетну атаку з сектора Гази, відновив свою роботу.

Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу написав у Twitter, що ХАМАС заплатить дуже високу ціну за свою агресію.

 

Ракетний обстріл Тель-Авіву

У столиці Ізраїлю ввечері 11 травня спрацювали сирени повітряної тривоги. Після цього ХАМАС почав ракетний обстріл Тель-Авіву – випустили щонайменше 130 ракет.

Ізраїль у відповідь також атакував Палестину. Влада країни заявила, що не піде на переговори із ХАМАС, зважаючи на загострення ситуації.

Джерело: Times of Israel

Фото: Сили оборони Ізраїлю

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