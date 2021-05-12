Під час ракетного обстрілу Тель-Авіву ввечері 11 травня з боку сектору Гази загинула одна людина, поранено щонайменше чотирьох.
У Рішон ле-Ціоні ракета влучила в будинок, внаслідок чого загинула 50-річна жінка.
За даними ізраїльських ЗМІ, поранених від чотирьох до кількох десятків.
Сили оборони Ізраїлю показали фото, на якому палає автобус, в який влучила одна із сотень ракет ХАМАС.
One of the 100s of rockets that were just fired from Gaza toward Tel Aviv and central Israel exploded on a civilian bus.
Hamas’ intentions are clear: kill Israeli civilians.
We won’t stand by and let this happen. pic.twitter.com/aNsA3dlgMe
— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Відомо також про пошкодження нафтопроводу.
Частину ракет вдалося збити за допомогою системи протиповітряної оборони Залізний купол.
RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl
— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021
Міжнародний аеропорт Бен-Гуріона, який був закритий протягом години через ракетну атаку з сектора Гази, відновив свою роботу.
Прем’єр-міністр країни Біньямін Нетаньягу написав у Twitter, що ХАМАС заплатить дуже високу ціну за свою агресію.
חמאס והג’יהאד האסלאמי שילמו ואני אומר לכם כאן, ישלמו מחיר כבד מאוד על התוקפנות שלהם. אני אומר כאן הערב – דמם בראשם.
אזרחי ישראל, אנחנו עומדים מאוחדים מול אויב שפל. כולנו דואבים על ההרוגים, כולנו מתפללים לשלום הפצועים, כולנו עומדים מאחורי צה”ל וכוחות הביטחון
— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 11, 2021
Ракетний обстріл Тель-Авіву
У столиці Ізраїлю ввечері 11 травня спрацювали сирени повітряної тривоги. Після цього ХАМАС почав ракетний обстріл Тель-Авіву – випустили щонайменше 130 ракет.
Ізраїль у відповідь також атакував Палестину. Влада країни заявила, що не піде на переговори із ХАМАС, зважаючи на загострення ситуації.
Джерело: Times of Israel
Фото: Сили оборони Ізраїлю