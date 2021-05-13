Із початку загострення конфлікту в секторі Гази загинули понад 80 палестинців

Із початку ескалації конфлікту навколо сектора Гази загинули 83 людини, ще 487 палестинців постраждали. Загострення палестинсько-ізраїльського конфлікту почалося 10 травня.

Зокрема, серед загиблих – 17 дітей та сім жінок. Усі постраждалі є мирними жителями та цивільними особами.

Водночас, за даними Міноборони Ізраїлю, більшість убитих у секторі Гази є бойовиками терористичного руху ХАМАС.

Окрім того, ізраїльська армія зауважує, що деякі палестинці загинули через промах під час запуску ракет із території Гази, які не досягли Ізраїлю.

Також, за даними ізраїльського видання, палестинські бійці з Гази у ніч на 13 травня відновили ракетні обстріли Ізраїлю, після короткотривалої перерви.

Внаслідок чого шестеро громадян Ізраїлю загинули під час ракетного удару.

Між тим були чутні сирени повітряної тривоги в деяких містах. Зокрема, про небезпеку попереджали жителів Тель-Авіва.

Натомість Ізраїль у відповідь почав наносити удари по Газі.

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Джерело: Times of Israel