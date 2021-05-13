Ізраїль зруйнував оперативні квартири командирів ХАМАС

Ізраїль зруйнував чотири оперативні квартири, які належали командирам бойовиків угруповання ХАМАС.

Армія Ізраїлю повідомляє, що повітряні сили країни атакували в секторі Гази квартири командирів рот у провінціях Дір аль-балах та Шабуров, а також квартири командира роти Батальйону Шаджайя та заступника командира батальйону Джабалія.

Конфлікт Ізраїлю та Палестини

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною почалося 10 травня.

За цей час, Ізраїль та сектор Гази випустили в бік одне одного тисячі ракет, внаслідок чого загинули семеро ізраїльтян та понад 80 палестинців.

Причиною чергової ескалації на цей раз знову став Єрусалим, у якому спалахнули сутички, коли влада Ізраїлю спробувала висели кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра, який вважається спірним регіоном.

Згодом спалахнули потужні протести, у яких понад 300 палестинців постраждали у сутичках з поліцією.

У відповідь на це, сектор Гази почав обстріли Ізраїлю, а відповідальність за них взяло угруповання ХАМАС.

Незабаром стріляти у відповідь почав і Ізраїль.

Джерело: newsru.co.il