Німеччина оновила правила перетину кордону в умовах пандемії коронавірусу. Вони починають діяти з 13 травня.

Глава Мінохоронздоров’я ФРН Йенс Шпан оприлюднив їх на брифінгу журналістів.

За новими правилами, ті, хто має підтвердження про повне щеплення схваленими ВООЗ і ЕМА вакцинами або довідку про лікування від коронавірусної інфекції, не повинні пред’являти негативний тест під час в’їзду до Німеччини.

Авіаперевізники продовжать вимагати таку довідку під час посадки.

Із посиланням на градацію Інституту Роберта Коха, всім країнам тепер оновлять статус:

безпечні (менше 10 держав),

регіони ризику,

високої захворюваності,

регіони поширення штамів вірусу.

Нові правила перетину кордону

Громадянам Німеччини і туристам запропонують електронні формуляри, де потрібно буде заповнити необхідну інформацію щодо стану здоров’я і країни прибуття.

Необхідно буде завантажити додаток Тестування через імміграційний портал. Компетентні органи можуть на підставі даних перевірити дотримання обов’язкового карантину.

Громадяни країн з високою захворюваністю (Україна – у списку), можуть скоротити термін домашнього карантину, здавши ПЛР-тест, але не раніше ніж через 5 днів після прибуття.

Відвідувачі із зон ризику можуть здати тест одразу, що звільнить їх від карантину.

Вперше федеральний уряд ухвалив уніфіковані правила для вакцинованих і не вакцинованих громадян, які поширюються на всі 16 земель Німеччини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Федеральне міністерство охорони здоров’я Німеччини