Загострення на Близькому Сході: Байден провів переговори з Нетаньягу

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході президент США Джо Байден провів переговори з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

Вони обговорили ракетні обстріли між Ізраїлем та Палестиною.

Під час розмови Байден зазначив, що США підтримують відновлення стійкого спокою у регіоні.

Лідери двох країн домовилися підтримувати тісні консультації між своїми командами на різних рівнях найближчим часом.

Конфлікт на Близькому Сході

Останніми днями загострилася ситуація на Близькому Сході, посилилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з сектора Гази.

Сторони конфлікту стріляють у напрямку один одного ракетами, не вдається уникнути жертв.

Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: The White House