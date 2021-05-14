В американському штаті Огайо проводять лотерею серед Covid-вакцинованих. Зокрема, у ній можна виграти $1 млн. Умова участі – щеплення від коронавірусу.

Отримати по $1 млн зможуть п’ятеро вакцинованих жителів США.

Між тим участь у розіграші можуть взяти люди віком старше 18 років.

Водночас для підлітків у віці 12-17 років у Огайо проводитимуть окремі лотереї. А той, хто переможе у ній – отримає стипендію.

За словами губернатора штату Майка Девайна, лотерею придумали для людей, які все ще не наважуються вакцинуватися.

– Я знаю, що люди скажуть: Девайн збожеволів. Це марнотратство. Але я вважаю марним те, що маючи вакцину, яка може врятувати життя, не зробити нею щеплення, – пояснив він.

Вакцинація в США

У Нью-Йорку місцеві жителі з 12 травня мають змогу вакцинуватися проти коронавірусу в метро та на залізничних станціях. Там розмістять пункти вакцинації.

Громадянам вводитимуть вакцину Johnson & Johnson. Імунізація організму цим препаратом передбачає введення однієї дози.

За вакцинацію в метро в США люди зможуть як винагороду отримати карту на безкоштовний проїзд в метро на тиждень або два квитки на поїзд.