ХАМАС заплатить високу ціну: Нетаньяху про операцію в секторі Гази

Ізраїль планує завдати великого удару палестинському руху ХАМАС. Водночас армія країни продовжуватиме операцію у секторі Газа стільки, скільки буде потрібно.
Про це заявив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
– ХАМАС заплатить високу ціну. Ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, – сказав він.
За словами Нетаньяху, Ізраїль веде боротьбу на два фронти – в секторі Газа, а також із конфліктами між євреями та арабами всередині країни.
Премєр-міністр пообіцяв відновити порядок в Ізраїлі.
Окрім того, він закликав ізраїльтян не брати закон в свої руки.
Загострення на Близькому Сході
Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною почалося 10 травня.
За цей час, Ізраїль та сектор Гази випустили в бік одне одного тисячі ракет, внаслідок чого загинули понад 80 палестинців.
Причиною чергової ескалації на цей раз знову став Єрусалим, у якому спалахнули сутички, коли влада Ізраїлю спробувала висели кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра, який вважається спірним регіоном.
У відповідь на це, сектор Гази почав обстріли Ізраїлю, а відповідальність за них взяло угруповання ХАМАС.
Джерело: Біньямін Нетаньяху