ХАМАС заплатить високу ціну: Нетаньяху про операцію в секторі Гази

Ізраїль планує завдати великого удару палестинському руху ХАМАС. Водночас армія країни продовжуватиме операцію у секторі Газа стільки, скільки буде потрібно.

Про це заявив прем’єр-міністра Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

– ХАМАС заплатить високу ціну. Ми будемо рішуче продовжувати домагатися цього. Останнє слово ще не сказано, і ця операція триватиме стільки, скільки буде потрібно, – сказав він.

За словами Нетаньяху, Ізраїль веде боротьбу на два фронти – в секторі Газа, а також із конфліктами між євреями та арабами всередині країни.

Премєр-міністр пообіцяв відновити порядок в Ізраїлі.

Окрім того, він закликав ізраїльтян не брати закон в свої руки.

Читайте Ізраїль зруйнував оперативні квартири командирів ХАМАС

Загострення на Близькому Сході

Загострення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною почалося 10 травня.

За цей час, Ізраїль та сектор Гази випустили в бік одне одного тисячі ракет, внаслідок чого загинули понад 80 палестинців.

Причиною чергової ескалації на цей раз знову став Єрусалим, у якому спалахнули сутички, коли влада Ізраїлю спробувала висели кілька палестинських сімей з району Шейх-Джарра, який вважається спірним регіоном.

У відповідь на це, сектор Гази почав обстріли Ізраїлю, а відповідальність за них взяло угруповання ХАМАС.

Джерело: Біньямін Нетаньяху