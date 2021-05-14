В американському невеликому місті Оровіль 37-річний лісник Раян Скотт Блінстон виявився серійним убивцею. Його звинуватили у трьох вбивствах, збройних нападах і підпалі автомобіля.



За словами прокурорів, Блінстон працював у службі з обрізання дерев. Після закінчення роботи він повертався у будинки жертв і вбивав їх.

Зокрема, його жертвою стала 88-річна жінка. Також він намагався вбити її чоловіка – 91-річного чоловіка, але той вижив.

Блінстона також звинувачують у вбивстві 82-річної жінки та ще однієї знайомої віком 57 років. Останній він спалив автомобіль, згодом її тіло знайшов рибалка в місцевій річці.

Одну з жертв лісник намагався вбити ножем. Він зустрів 50-річного чоловіка і попросив залишитися в нього на ночівлю, оскільки нібито боявся ведмедів, яких іноді можна зустріти в місті. Чоловік дозволив, а вночі Блінстон напав на нього і перерізав горло. Проте в лікарні чоловіка врятували.

Тоді його затримала поліція. Блінстон не визнав себе винним у замаху на вбивство у цій справі.

За всі злочини йому може загрожувати довічне ув’язнення без можливості умовно-дострокового звільнення. Блінстона заарештували ще торік, зараз триває слідство.

Жорстоке вбивство у Франції

Раніше у французькому місті Мериньяк чоловік, засуджений за домашнє насильство, жорстоко розправився зі своєю дружиною – матір’ю трьох його дітей.

Двічі він вистрілив дружині в обличчя, після чого облив рідиною з каністри та підпалив.