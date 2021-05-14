Пентагон офіційно підтримав Ізраїль на тлі загострення на Близькому Сході

США забезпечуватимуть військову перевагу Ізраїлю. Зокрема, Штати вважають, що у палестинсько-ізраїльському протистоянні ця країна має право самооборонятись.
Так, під час зустрічі у Пентагоні з директором військово-політичного департаменту міністерства оборони Ізраїлю Зоара Палті, заступник глави Міноборони США з політичних питань Коліна Колла засудив атаки з боку терористичного руху ХАМАС проти ізраїльтян.
Водночас він сказав, що Штати підтримують право Ізраїлю на самооборону в цьому конфлікті.
За словами Колла, американське Міноборони незмінно підтримує якісну військову перевагу Ізраїлю.
Окрім того, він наголосив, що адміністрація США сподіваються на відновлення спокою у регіоні.
Між тим, 46-й президент США Джо Байден повідомив ЗМІ, що не вважає занадто небезпечними удари Ізраїлю, які країна завдає у відповідь на обстріли ХАМАСу.
Загострення на Близькому Сході
Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.
Сторони закидають одне одного ракетами.
Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Міноборони США