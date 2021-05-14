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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

Пентагон офіційно підтримав Ізраїль на тлі загострення на Близькому Сході

Пентагон офіційно підтримав Ізраїль на тлі загострення на Близькому Сході

США забезпечуватимуть військову перевагу Ізраїлю. Зокрема, Штати вважають, що у палестинсько-ізраїльському протистоянні ця країна має право самооборонятись.

Так, під час зустрічі у Пентагоні з директором військово-політичного департаменту міністерства оборони Ізраїлю Зоара Палті, заступник глави Міноборони США з політичних питань Коліна Колла засудив атаки з боку терористичного руху ХАМАС проти ізраїльтян.

Водночас він сказав, що Штати підтримують право Ізраїлю на самооборону в цьому конфлікті.

За словами Колла, американське Міноборони незмінно підтримує якісну військову перевагу Ізраїлю.

Окрім того, він наголосив, що  адміністрація США сподіваються на відновлення спокою у регіоні.

Між тим, 46-й президент США Джо Байден повідомив ЗМІ, що не вважає занадто небезпечними удари Ізраїлю, які країна завдає у відповідь на обстріли ХАМАСу.

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Загострення на Близькому Сході

Останніми днями загострилося протистояння між Ізраїлем та ісламістами з Гази.

Сторони закидають одне одного ракетами.

Детальніше про протистояння між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Міноборони США

Фото: Pexels

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