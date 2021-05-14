У США продовжують критично ставитися до будівництва російського газопроводу Північний потік-2. У країні не відкидають запровадження санкцій проти проекту як відповідь на кібератаку оператора трубопроводів Colonial Pipeline.

Про це під час брифінгу розповіла прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

– Щодо того, які кроки будуть зроблені, то їх, ймовірно, буде рекомендувати кіберкомандування. Ми просто ще не дійшли до цього етапу, – додала Джен Псакі.

За словами офіційного представника, розслідування у справі щодо цієї ситуації триває.

Санкції проти Північного потоку-2

США вважають будівництво будівництво російського газопроводу Північний потік-2 невдалим проектом для Європи і відкрито про це заявляють. У країні розглядають запровадження обмежень.

Паралельно у травні американська компанія Colonial Pipeline заявила про кібератаку на неї, роботу трубопроводу було зупинено. Хакери вимагали викуп за відновлення роботи, у Вашингтоні вважають, що що до цього причетна група хакерів з Росії.

Джерело: The White House, РБК-УКраїна