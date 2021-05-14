На Шрі-Ланці загострилася ситуація з коронавірусом, через це у країні на три дні запроваджують заборону на переміщення громадян.
Обмеження розпочнуть діяти з ночі п’ятниці, 14 травня, до ранку понеділка, 17 травня.
Однак заборона не стосується осіб, які займаються наданням медичної допомоги, доправленням продовольства і постачанням електроенергії.
Також пересуватися територією країни можуть мешканці, які потребують медичної допомоги або їдуть до аеропорту для вильоту з держави.
Інші ж громадяни не можуть залишати домівки і подорожувати дорогами, заявили у Національному центрі профілактики і боротьби зі спалахом коронавірусу на Шрі-Ланці.
Коронавірус в Україні та світі
Попри появу вакцин і дію карантинних заходів, у світі не вдається побороти коронавірус.
Час від часу фіксуються спалахи у різних країнах.
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Джерело: Інтерфакс-Україна, AP