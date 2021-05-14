На Шрі-Ланці загострилася ситуація з коронавірусом, через це у країні на три дні запроваджують заборону на переміщення громадян.

Обмеження розпочнуть діяти з ночі п’ятниці, 14 травня, до ранку понеділка, 17 травня.

Однак заборона не стосується осіб, які займаються наданням медичної допомоги, доправленням продовольства і постачанням електроенергії.

Також пересуватися територією країни можуть мешканці, які потребують медичної допомоги або їдуть до аеропорту для вильоту з держави.

Інші ж громадяни не можуть залишати домівки і подорожувати дорогами, заявили у Національному центрі профілактики і боротьби зі спалахом коронавірусу на Шрі-Ланці.

Коронавірус в Україні та світі

Попри появу вакцин і дію карантинних заходів, у світі не вдається побороти коронавірус.

Час від часу фіксуються спалахи у різних країнах.

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Джерело: Інтерфакс-Україна, AP