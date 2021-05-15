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Факти / Світ / Росія
Дмитро Кудрявцев |

РФ провокує погіршення дипломатичних відносин з ЄС – Шарль Мішель щодо списку недружніх країн

шарль мішель

Рішення уряду Російської Федерації про заснування списку недружніх держав веде до подальшого погіршення відносин між Москвою і Брюсселем.

Такий крок Кремля є продовженням ескалації напруги на Європейському континенті, вважає голова Європейської ради Шарль Мішель.

– Спроби Москви внести розкол в ЄС – марні, – заявив Мішель.

Він також закликав Росію дотримуватися всіх положень Віденської конвенції.

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Відносини ЄС-РФ

У квітні високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз не дозволить Росії зобразити із себе посередника в конфлікті на Донбасі.

За його словами, Брюссель розглядає кілька варіантів щодо протидії російській агресії.

Дипломати країн ЄС також домовилися вести двосторонній діалог з Росією єдиним голосом.

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