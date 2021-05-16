Мелінда Гейтс після розлучення отримала акції на понад $3 млрд

Інвестиційна компанія Cascade Investment, яку створив Білл Гейтс, передала акції його колишній дружині Мелінді Гейтс на загальну суму у понад $3 млрд.

Згідно документації, інвестиційна компанія передала близько 2,25 млн акцій на суму близько $851 млн.

У день, коли подружжя Гейтсів оголосило про рішення розлучитися, Cascade Investment передала Мелінді акції мексиканських компаній Coca-Cola Femsa та Grupo Televisa на суму $500 млн, а також акції Canadian National Railway Co. та AutoNation Inc загальною вартістю понад $1,8 млрд.

Таким чином загальна вартість всіх акцій, які Мелінда Гейтс отримала від колишнього чоловіка, перевищила $3 млрд.

Розлучення Білла та Мелінди Гейтсів

3 травня засновник компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда оголосили про розлучення після 27 років шлюбу.

Вони зазначили, що ухвалили це рішення після тривалих роздумів та великої роботи над своїми стосунками.

Також Гейтси заявили, що продовжать спільну роботу у Фонді Білла та Мелінди Гейтс.