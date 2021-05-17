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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Блінкен назвав РФ загрозою для ЄС на тлі агресії проти України

ентоні блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вкотре нагадав про агресивні дії Росії біля українських кордонів, а також уточнив, що через це існує загроза для ЄС.

Таку тезу він озвучив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом.

– Ми також розділяємо стурбованість щодо загрози, яку Росія чинить для Європи на тлі нарощування військової присутності на кордоні з Україною, яке фіксувалося нещодавно, – уточнив Ентоні Блінкен.

Також він згадав про загрозу для енергетичної безпеки Європи, пов’язану з будівництвом газопроводу Північний потік-2.

Візит Блінкена до України

На початку травня Ентоні Блінкен з офіційним візитом відвідав Україну.

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Після нього він висловив підтримку Києву через агресію РФ біля східних кордонів країни.

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Джерело: C-Span

Фото: Getty Images

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