Палестинці та ізраїльтяни рівномірно заслуговують жити в безпеці – Байден

Адміністрація США обговорює з Палестиною та Ізраїлем припинення конфлікту між ними. Також Штати залучають до цього регіональних партнерів.
Про це заявив 46-й президент США Джо Байден у відеозаписі під час заходу, присвяченому мусульманському святу Курбан-байрам.
-Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою, – сказав він.
За словами Байдена, у Штатах вважають, що громадяни Палестини та Ізраїлю рівномірно заслуговують жити в безпеці, користуватися свободою, процвітанням і демократією.
Водночас, за даними американських видань, певні мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід.
Окрім того, вони заявили, що американська адміністрація нібито допомагає, заохочує та виправдовує ізраїльські авіаційні удари по людям у секторі Газі.
Загострення на Близькому Сході
Із 10 травня спостерігається загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет, внаслідок чого загинуло багато людей.
Зокрема, вплинуло на загострення ситуації рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима 10 травня.