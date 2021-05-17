Палестинці та ізраїльтяни рівномірно заслуговують жити в безпеці – Байден

Адміністрація США обговорює з Палестиною та Ізраїлем припинення конфлікту між ними. Також Штати залучають до цього регіональних партнерів.

Про це заявив 46-й президент США Джо Байден у відеозаписі під час заходу, присвяченому мусульманському святу Курбан-байрам.

-Моя адміністрація має намір продовжувати залучати палестинців, ізраїльтян та інших регіональних партнерів до роботи із забезпечення сталого спокою, – сказав він.

За словами Байдена, у Штатах вважають, що громадяни Палестини та Ізраїлю рівномірно заслуговують жити в безпеці, користуватися свободою, процвітанням і демократією.

Водночас, за даними американських видань, певні мусульманські правозахисні групи в США бойкотували цей захід.

Окрім того, вони заявили, що американська адміністрація нібито допомагає, заохочує та виправдовує ізраїльські авіаційні удари по людям у секторі Газі.

Загострення на Близькому Сході

Із 10 травня спостерігається загострення конфлікту між Ізраїлем і Палестиною. Протягом цього часу Ізраїль і сектор Гази випустили в бік один одного тисячі ракет, внаслідок чого загинуло багато людей.

Зокрема, вплинуло на загострення ситуації рішення міської влади не допустити мусульман на Храмову гору під час ходи в День Єрусалима 10 травня.