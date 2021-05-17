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Факти / Світ
Людмила Грубник |

У Латвії засудили до в’язниці колишнього бойовика “ЛНР”

Бойовики

Суд латвійського столиці Риги заочно засудив колишнього бойовика “ЛНР” Бенеса Айо до відбування покарання у в’язниці. Його визнали винним у справі про заклики до ліквідації державної незалежності Латвії.

Йому призначили покарання – два роки і шість місяців позбавлення волі.

Він порушив статті 81, 82 і 83 Кримінального кодексу Латвії, тобто заклики до силового повалення влади, ліквідації державної незалежності та до підриву територіальної цілісності Латвії.

Також у матеріалі уточнюється, що, за інформацією ЗМІ, Бенес Айо кілька років він перебував на території “ЛНР”. За даними слідства, він брав активну участь у бойових діях на Сході України.

Чоловік з лютого 2015 року перебував у розшуку, а з листопада 2019-ого – був оголошений у міжнародний розшук.

На початку 2020 року його затримали на території Росії, куди він приїхав на акцію протесту. Однак Росія відмовилася видати активіста Латвії і надала йому наприкінці жовтня 2020 року політичний притулок.

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Джерело: Delfi, LETA

Фото: Dreamstime

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