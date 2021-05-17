Уряд Великої Британії та Португалії вирішив послабити протиепідемічні обмеження, які спрямовані на стримування поширення коронавірусу.

У Великій Британії місцеві жителі тепер знову можуть зустрічатися у закритих приміщеннями групами до шести осіб. Також свою роботу відновлюють заклади громадського харчування, музеї, кінотеатри та спортзали.

Водночас Португалія полегшує в’їзд для туристів, які прибувають в країну з країн Євросоюзу. Однак це стосується держав-членів ЄС, в яких за останні два тижні кількість хворих на Covid-19 не перевищило 500 випадків на 100 тис. громадян.

Мандрівники з цих країн тепер зможуть вільно потрапити в Португалію за умови наявності негативного тесту на коронавірус.

Коронавірус у світі

Станом на 16 травня, коронавірус у світі виявили у 162 177 376 жителів планети. За останню добу 658 585 осіб підхопили небезпечний вірус. Про всі цих випадках Covid-19 повідомили у ВООЗ.

За весь час пандемії Covid-19 зафіксували 3 364 178 летальних випадків. Також 1 264 164 553 громадян вже встигли вакцинуватися від коронавірусу.

Водночас уряд Туреччини ухвалив рішення послабити карантин. З 17 травня у країні послаблюватимуть обмеження, однак остаточний вихід з локдауну запланований на 1 червня. Читайте детальніше про карантин у Туреччині на сайті Факти ICTV.