Білий дім заявив про наміри примирити Вірменію та Азербайджан

Радник президента США Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван оцінив ситуацію з пересуванням військ на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Про це стало відомо за результатами окремих розмов радника з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та в.о. прем’єр-міністра Вірменії Ніколом Пашиняном.

Активізацію військ на вірмено-азербайджанському кордоні Джейк Салліван назвав безвідповідальною і провокаційною.

Водночас він передав побажання Сполучених Штатів миру, безпеки та процвітання на Південному Кавказі.

– Джейк Салліван вітає прихильність Вірменії та Азербайджану до вирішення цього питання мирним шляхом. він підкреслив необхідність того, щоб дві країни провели формальні дискусії щодо демаркації міжнародного кордону, – зазначили в Білому домі.

Зазначається, що США мають намір досягти “примирення в регіоні” як за допомогою двосторонніх консультацій, так і в ролі співголови Мінської групи ОБСЄ.

Конфлікт у Нагірному Карабаху

Історія конфлікту в Карабаху почалася у 1988 році, коли Нагірно-Карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР. Влада республіки не погодилася із таким рішенням, що спровокувало початок бойових дій.

Протягом 1992-1994 років вірменській армії, яка стала на захист своїх історичних земель, вдалося виграти війну і повернути Лачинський коридор – територію, що поєднують Вірменію з Карабахом.

Після 1994 року Азербайджан повністю втратив контроль над Нагірним Карабахом. Активна фаза конфлікту завершилася, але протиріччя нікуди не зникли.

Ескалація бойових дій у Нагірному Карабаху почалася 27 вересня 2020 року. Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в розв’язуванні військових дій, а в Карабаху від артилерійських обстрілів постраждали мирні населені пункти.

Війна тривала шість тижнів і закінчилася поразкою Вірменії. Згідно з угодою, країна повинна передата територію Нагірного Карабаху Азербайджану і визнати її азербайджанською.

Джерело: White House