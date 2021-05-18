Прес-служба Білого дому опублікувала податкові декларації службовців адміністрації президента США та самого очільника країни.

За минулий рік 46-й президент США Джо Байден та його дружина Джилл заробили трохи більше $607 тис. Водночас, сумарний заробіток нинішнього віце-президента США Камали Гарріс та її чоловіка, юриста Дугласа Емгоффа склав майже $1,7 млн.

Подружжя Байденів зі свого доходу заплатили 25,9% податків на понад $157 тис. Також вони зробили пожертвування у десять благодійних організацій на $30,7 тис.

Гарріс та її чоловік у державну казну заплатили податків на майже $622 тис. Їхня процентна ставка склала 36,7%. Також вони пожертвували на благодійність $27 тис. за минулий рік.

Декларація Дональда Трампа

У серпні 2020 року була опублікована декларація 45-го президента США Дональда Трампа за 2019 рік. Вона містилася на 78 сторінках.

За цей період Трамп заробив щонайменше $446 млн. Його основними джерелами надходження заробітку стали курортна вілла Мар-а-Лаго у штаті Флорила, курорт Trump National Doral Miami та готель Trump International Hotel у Вашингтоні.

Згідно декларації Трампа за 2018 рік, то він збагатився на майже $421 млн.