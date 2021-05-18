Ніколи не залишимо своїх: Зеленський наказав повернути українців з Гази

Президент України Володимир Зеленський доручив допомогти громадянам країни з евакуацією з сектора Гази.

Відповідне розпорядження було адресовано Міністерству закордонних справ України, розповів радник голови ОПУ Андрія Єрмака Михайло Подоляк.

– Немає сумнівів, що наша держава завжди допомагає своїм громадянам, де б у світі вони не виявилися. Так буде і зараз, – заявив Подоляк.

За його словами, Україна вже попросила допомоги у міжнародних організацій для сприяння в організації повернення своїх громадян.

Зокрема, йшлося про необхідність відкриття повітряних коридорів.

Подоляк також нагадав, що Україна вже виробила досвід взаємодії в ході попередніх спалахів насильства в регіоні.

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Тоді громадян країни вдалося вивезти через територію Єгипту, і зараз уряд робить аналогічні кроки.

Глава українського МЗС також зазначив, що на сьогоднішній день є звернення від громадян Молдови, Білорусі, Угорщини та Болгарії щодо надання допомоги в поверненні своїх громадян.

Обстріл Ізраїлю з території Лівану

Напередодні територію Ізраїля було обстріляно з Лівану.

За даними ЦАХАЛ, терористи застосували снаряди від РСЗВ Град.

У відповідь Армія оборони Ізраїля відкрила вогонь з артилерійських установок.