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Факти / Світ
Абрамова Юлія |

Північна Македонія оголосила дипломата Росії персоною нон ґрата

Північна Македонія оголосила дипломата Росії персоною нон ґрата

Міністерство закордонних справ Північної Македонії оголосило дипломата російського посольства персоною нон ґрата і зобов’язало покинути країну протягом семи днів.

Посла Російської Федерації викликали до МЗС, де йому вручили ноту зі вказівкою покинути країну.

Міністерство наголошує, що рішення ухвалили відповідно до статті дев’ятої Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Неофіційно причиною висилки стала діяльність, що не відповідала поведінці іноземного дипломата.

– Північна Македонія висилає російського дипломата, – йдеться в повідомленні МЗС.

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30 квітня Кремль оголосив персонами нон ґрата десятки європейських політиків.

Росія звинуватила країни Євросоюзу в “продовженні політики нелегітимних односторонніх обмежувальних заходів щодо російських громадян і організацій”.

Джерело: makfax.com.mk

Фото: Depositphotos

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