Розстріл чи стілець: в США в’язнів зобов’язали обирати вид смертної кари

Південна Кароліна стала одним із перших американських штатів, де в’язні, засуджені до смертної кари, обиратимуть між електричним кріслом і розстрілом.
Відповідний закон напередодні підписав губернатор штату Генрі Макмастер.
– Родини і близькі жертв мають право на справедливість вироків. Тепер ми можемо це гарантувати, – написав губернатор на своїй сторінці у Twitter.
Найбільш поширеним варіантом для таких в’язнів в США є смертельні ін’єкції, однак через відмови фармацевтичних компаній продавати такі препарати відсоток смертних покарань знижується вже два десятиліття.
Останній смертний вирок в Південній Кароліні було виконано десять років тому.
Наразі в штаті смертельну ін’єкцію обрали троє ув’язнених, однак через відсутність ліків вироків виконано не було.
Після підписання закону, який спрощує процедуру страти в’язнів, адвокати подали позов-оскарження.
Смертна кара в США
Основним методом смертної кари в США є смертельна ін’єкція.
Водночас держава дозволяє у разі відсутності препарату використовувати електричний стілець або розстріл.
Закон про смертну кару діє у 24 американських штатах.
Президент США Джо Байден у своїй передвиборчій програмі виступив за остаточне скасування смертної кари.