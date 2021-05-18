Розстріл чи стілець: в США в’язнів зобов’язали обирати вид смертної кари

Південна Кароліна стала одним із перших американських штатів, де в’язні, засуджені до смертної кари, обиратимуть між електричним кріслом і розстрілом.

Відповідний закон напередодні підписав губернатор штату Генрі Макмастер.

– Родини і близькі жертв мають право на справедливість вироків. Тепер ми можемо це гарантувати, – написав губернатор на своїй сторінці у Twitter.

Найбільш поширеним варіантом для таких в’язнів в США є смертельні ін’єкції, однак через відмови фармацевтичних компаній продавати такі препарати відсоток смертних покарань знижується вже два десятиліття.

Останній смертний вирок в Південній Кароліні було виконано десять років тому.

Наразі в штаті смертельну ін’єкцію обрали троє ув’язнених, однак через відсутність ліків вироків виконано не було.

Після підписання закону, який спрощує процедуру страти в’язнів, адвокати подали позов-оскарження.

Смертна кара в США

Основним методом смертної кари в США є смертельна ін’єкція.

Водночас держава дозволяє у разі відсутності препарату використовувати електричний стілець або розстріл.

Закон про смертну кару діє у 24 американських штатах.

Президент США Джо Байден у своїй передвиборчій програмі виступив за остаточне скасування смертної кари.