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Факти / Світ
Анастасія Рогожінська |

США поділяться з іншими країнами ще 20 млн доз Covid-вакцини

США поділяться з іншими країнами ще 20 млн доз Covid-вакцини

США у 2021 році до кінця червня виділять додаткових 20 млн доз вакцин від коронавірусу іншим країнам.

Про це повідомив 46-й президент Штатів Джо Байден.

– Ми знаємо, що Америка не буде повністю в безпеці, поки світова пандемія не під контролем, – сказав він.

За інформацією Білого дому, постачатимуть препарати, затверджені для екстреного використання в США. Зокрема, це BioNTech/Pfizer, Moderna та Johnson & Johnson.

Загалом Вашингтон у найближчі місяці планує надати іншим країнам близько 80 млн доз Covid-препарату.

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Напередодні, у квітні, американський уряд заявив, що відправить за кордон 60 млн доз вакцини AstraZeneca.

Однак наразі цей препарат Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (FDA) ще не допустило для використання в Штатах.

За словами речниці Білого Дому Джен Псакі, Вашингтон очікує схвалення AstraZeneca управлінням. Адже це дозволить поставити всі 80 млн доз країнам світу до кінця червня.

Однак нещодавно країна вже надала 4 млн доз вакцини AstraZeneca Мексиці та Канаді.

США надали допомогу Індії

Наприкінці квітня, США надали Індії допомогу в боротьбі з поширенням коронавірусу. Так, Вашингтон виділив на це $100 млн.

Зокрема, уряди штатів США, приватні компанії, неурядові організації та тисячі американців зі всієї країни мобілізувалися для доставки необхідного кисню, відповідного обладнання і предметів першої необхідності для індійських лікарень.

Джерело: White House

Фото: Pixabay

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