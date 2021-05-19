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Факти / Світ / Росія
Софія Зінов'єва |

Держдума проголосувала за вихід РФ із Угоди про відкрите небо

літак над морем

Російська Федерація виходить з Угоди про відкрите небо, аргументувавши це виходом з Договору США у листопаді 2020 році.

За відповідне рішення проголосували депутати державної Думи Росії, тепер документ повинна розглянути Рада Федерацій.

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У 2020 році Сполучені Штати Америки заявили про вихід з Угоди через постійне недотримання Росією своїх зобов’язань.

РФ неодноразово грубо порушувала домовленість з 2009 по 2020 рік, скорочуючи зони застосування договору через окупацію деяких територій України і Грузії.

Натомість у Кремлі назвали ці звинувачення “надуманим приводом”, а також звинуватили США у порушенні балансу інтересів інших країн учасниць.

У чому суть Договора про відкрите небо

Багатостороння Угода передбачає здійснення її учасникам вільних польотів неозброєних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів з метою контролю військової діяльності.

Договір уклали ще у 1992 році, його підписали 23 країни-члени ОБСЄ.

Вихід РФ з Угоди про відкрите небо означає, що інші держави не зможуть вільно здійснювати обліт її території.

В МЗС України назвали рішення Росії вийти з Угоди прикладом реалізації Москвою зовнішньополітичного курсу, який спрямовано на знищення європейської архітектури безпеки, а також підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права.

Повітряний простір над Кримом

У лютому Україна запропонувала країнам НАТО використовувати для своїх операцій повітряний простір над окупованим Кримом, а саме простір у Сімферопольському районі польотної інформації.

Пропозицію висунув колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій під час переговорів із заступником генсека НАТО Патріком Тернером.

Фото: Depositphotos

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