Російська Федерація виходить з Угоди про відкрите небо, аргументувавши це виходом з Договору США у листопаді 2020 році.
За відповідне рішення проголосували депутати державної Думи Росії, тепер документ повинна розглянути Рада Федерацій.
У 2020 році Сполучені Штати Америки заявили про вихід з Угоди через постійне недотримання Росією своїх зобов’язань.
РФ неодноразово грубо порушувала домовленість з 2009 по 2020 рік, скорочуючи зони застосування договору через окупацію деяких територій України і Грузії.
Натомість у Кремлі назвали ці звинувачення “надуманим приводом”, а також звинуватили США у порушенні балансу інтересів інших країн учасниць.
У чому суть Договора про відкрите небо
Багатостороння Угода передбачає здійснення її учасникам вільних польотів неозброєних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів з метою контролю військової діяльності.
Договір уклали ще у 1992 році, його підписали 23 країни-члени ОБСЄ.
Вихід РФ з Угоди про відкрите небо означає, що інші держави не зможуть вільно здійснювати обліт її території.
В МЗС України назвали рішення Росії вийти з Угоди прикладом реалізації Москвою зовнішньополітичного курсу, який спрямовано на знищення європейської архітектури безпеки, а також підрив фундаментальних норм і принципів міжнародного права.
Повітряний простір над Кримом
У лютому Україна запропонувала країнам НАТО використовувати для своїх операцій повітряний простір над окупованим Кримом, а саме простір у Сімферопольському районі польотної інформації.
Пропозицію висунув колишній міністр інфраструктури Владислав Криклій під час переговорів із заступником генсека НАТО Патріком Тернером.