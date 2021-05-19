На тлі загострення на Близькому Сході Ізраїль не просив у США про додаткову військову допомогу.

Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.

– Якщо ви питаєте мене, чи просили вони про яку-небудь додаткову конкретну підтримку для проведення цих операцій, то відповідь – ні, – зазначив Джон Кірбі.

За його словами, у США та Ізраїлю міцні двосторонні військові відносини, вони не змінилися.

Також США підтримують право Ізраїлю захищати своїх громадян.

Загострення на Близькому Сході

У регіоні триває протистояння між Ізраїлем та Палестиною.

Унаслідок ракетних обстрілів загинули люди, також є поранені, постраждали об’єкти інфраструктури.

Детальніше про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Department of Defense