На тлі загострення на Близькому Сході Ізраїль не просив у США про додаткову військову допомогу.
Про це під час брифінгу заявив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі.
– Якщо ви питаєте мене, чи просили вони про яку-небудь додаткову конкретну підтримку для проведення цих операцій, то відповідь – ні, – зазначив Джон Кірбі.
За його словами, у США та Ізраїлю міцні двосторонні військові відносини, вони не змінилися.
Також США підтримують право Ізраїлю захищати своїх громадян.
Загострення на Близькому Сході
У регіоні триває протистояння між Ізраїлем та Палестиною.
Унаслідок ракетних обстрілів загинули люди, також є поранені, постраждали об’єкти інфраструктури.
Детальніше про конфлікт між Ізраїлем та Палестиною читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Department of Defense